Você trabalhou até hoje apenas para pagar impostos, mostra esse estudo

A Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) deve ser amanhã, dia 30 de maio.

Em 2025, o contribuinte brasileiro teve que trabalhar até esta quinta-feira, 29, apenas para pagar tributos aos governos federal, estadual e municipal.

Isso significa que 40,82% da renda média do brasileiro será destinada ao pagamento de impostos, taxas e contribuições, segundo levantamento mais recente do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) divulgado com exclusividade pela EXAME.

O percentual representa uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ainda assim, o Brasil ocupa a última posição no IRBES (Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade), estudo que avalia como os países com maior arrecadação transformam esses recursos em serviços públicos e aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

O que impactou o cálculo de impostos de 2025?

Depois de um período de desonerações entre 2022 e 2023, os estados voltaram a elevar o ICMS sobre combustíveis e sobre importações de até US$ 50 pelo programa Remessa Conforme, aumentando a arrecadação em 0,46 ponto percentual do PIB.

Além disso, diversos estados elevaram as alíquotas modais do ICMS para garantir maior participação no futuro Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que integrará a reforma tributária.

A maior mudança, no entanto, ocorreu em 1 de abril de 2025, quando dez estados passaram a adotar alíquota de 20%: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Como a alteração ocorreu no final do período analisado (maio de 2024 a abril de 2025), os efeitos devem aparecer de forma mais clara no levantamento de 2026.

Também entrou em vigor em 2025 a reoneração gradual da folha de salários para empresas de 17 setores, com a volta da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha. A medida substitui o modelo de desoneração que permitia alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A transição está prevista na Lei nº 14.973/2024 e será escalonada até 2027, com reoneração total em 2028.

No recorte do estudo, a nova regra impactou apenas os primeiros quatro meses do ano, com reflexos ainda modestos nos números gerais da carga tributária de 2025.

Dias trabalhados para pagar tributos vem crescendo