Santander amplia horário de atendimento das agências em duas horas

O banco Santander ampliou o horário de atendimentos em suas agências em duas horas. A partir dessa segunda-feira, 18, as agências funcionarão das 9h às 17h.

As operações no caixa permanecem das 10h às 16h. Os caixas eletrônicos continuam em horário estendido, de acordo com a região. Já lojas em shoppings e pontos de atendimento (PABX), instalados em empresas, seguem os horários específicos de cada localidade.

De acordo com o banco, a iniciativa visa melhorar a experiência dos clientes tanto no mundo físico ou no digital.

“A iniciativa demonstra o quanto valorizamos o contato presencial para o cliente que prefere ser atendido assim em seu dia a dia. Mesmo com o avanço da nossa estratégia digital, as lojas Santander em todo o país possuem um papel fundamental para os nossos resultados. Basicamente, o cliente escolhe como e onde quer se relacionar com o Santander, pois tem banco que é digital, mas tem banco que é tudo. Essa é a nossa proposta”, disse Robson Rezende, diretor da Rede Comercial do Santander Brasil.