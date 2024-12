Resultado da Mega-Sena concurso 2809; prêmio acumulado é de R$ 15,6 milhões

Números sorteados da Mega-Sena

04 - 39 - 02 - 34 - 28 - 15

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Dias de sorteio

A Mega-Sena é sorteada três vezes na semana. Sempre na terça-feira, quinta-feira e sábado.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

Conheça as 10 empresas que mais geraram valor nos últimos anos