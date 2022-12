Quem quer ser um milionário? Prêmio da Mega da Virada pode render R$ 3 mi por mês; veja como apostar

A Caixa inicia neste sábado, 17, as vendas exclusivas para Mega da Virada. Dessa maneira, após às 19 de hoje, todas as apostas na modalidade passarão a ser exclusivas para o prêmio especial de R$ 450 milhões. O prêmio da Mega da Virada não acumula e se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, ele será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

De acordo com o banco, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na poupança, receberá em média R$ 3 milhões de rendimento no primeiro mês. “Se o ganhador dessa bolada optar por levar uma vida de luxo, pode comprar um jatinho, um iate, um carro superesportivo e uma mansão numa ilha particular gastando menos de 10% do prêmio.”

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2022 nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Bolão

Para ter mais chances de ganhar na Mega da Virada, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer lotérica do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Desde sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 111 apostas que tentaram a sorte e acertaram as seis dezenas milionárias. Desta vez, a quantidade de números que podem ser escolhidos para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20. Com isso, na 14ª edição do concurso, os apostadores têm mais opções para fazer suas combinações numéricas e torcer para acertar as seis dezenas sorteadas. O quadro abaixo traz a probabilidade de acerto em relação à quantidade de números jogados e o valor da aposta:

Quantidade nº Jogados Valor de Aposta Probabilidade de acerto (1 em...) 6 R$ 4,50 50.063.860 7 R$ 31,50 7.151.980 8 R$ 126,00 1.787.995 9 R$ 378,00 595.998 10 R$ 945,00 238.399 11 R$ 2.079,00 108.363 12 R$ 4.158,00 54.182 13 R$ 7.722,00 29.175 14 R$ 13.513,50 16.671 15 R$ 22.522,50 10.003 16 R$ 36.036,00 6.252 17 R$ 55.692,00 4.045 18 R$ 83.538,00 2.697 19 R$ 122.094,00 1.845 20 R$ 174.420,00 1.292

Como apostar

Os únicos canais autorizados das Loterias para venda dos produtos lotéricos e registro das apostas são as mais de 13 mil lotéricas Caixa espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias Caixa, o app Loterias Caixa. Os clientes do banco também podem fazer as apostas pelo Internet Banking.

O Bolão CAIXA é comercializado, com a entrega do recibo original de cota, apenas nas Lotéricas Caixa, não estando disponível em canais eletrônicos. Para o Bolão, a lotérica poderá cobrar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Verifique os valores das apostas nas lotéricas ou no site.