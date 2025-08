Powerball acumula mais de R$ 2,3 bilhões; sorteio será neste sábado, 2

O Powerball, uma das loterias mais populares e com os maiores prêmios acumulados dos Estados Unidos, atingiu um prêmio superior a R$ 2,3 bilhões para o sorteio deste sábado, dia 2 de agosto.

Como funciona o sorteio do Powerball

O sorteio ocorrerá no sábado à noite e poderá premiar um único ganhador com o valor total, equivalente a centenas de milhões de dólares. Caso haja mais vencedores, o prêmio será dividido.

Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar todos os números: apostas entre 1 e 69 e o número Powerball entre 1 e 26.

Como participar do Powerball

Para participar, basta adquirir o bilhete em casas lotéricas autorizadas ou por meio de plataformas online que operam com apostas internacionais. Após o sorteio, é essencial conferir os resultados oficiais e verificar as regras de resgate do prêmio.

Este é um dos maiores acumulados da história do Powerball, tornando este sorteio uma oportunidade única para aqueles que desejam tentar a sorte no maior jogo de loteria dos Estados Unidos.