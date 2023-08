Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 30 milhões; veja como apostar

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado, 26, o concurso 2.625 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 30 milhões.

O sorteio acontece às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e conta com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 5,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Mega-Semanas

A Caixa estabeleceu um calendário com sorteios extras da Mega-Sena em 2023, durante as Mega-Semanas. Confira os próximos:

Primavera: 12, 14 e 16 de setembro

Sorte: 17, 19 e 21 de outubro

Apostador: 28, 30 de novembro e 02 de dezembro

Lotofácil da Independência

A Caixa informou que as apostas exclusivas para a Lotofácil da Independência começam no sábado, dia 26 de agosto. Dessa maneira, a partir de amanhã, as apostas feitas para a Lotofácil serão exclusivas para o concurso especial da independência.

Com prêmio estimado em R$ 200 milhões, o concurso 2.900 da modalidade será sorteado no dia 9 de setembro (sábado), a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Prêmio não acumula

Como ocorre nos concursos especiais promovidos pelas Loterias Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula, e ganha quem acertar a maior quantidade de números sorteados.

Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente, conforme regra da modalidade.