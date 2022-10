Leilão de produtos para gamers tem lance inicial a partir de R$5

Nesta sexta-feira, 14 de outubro, a Hisa Leilões realiza, às 11h, um leilão de disputa de itens gamers e de informática com mais de 80% de desconto e lance inicial a partir de R$ 5 e marcas como Apple, Samsung e Husky Snow. Os lances já estão disponíveis para lance.

Entre os destaques do leilão está o lote 1 que tem um MacBook Air com lance inicial de R$ 1.085, o lote 203 de um Headset Fortrek Multimídia a partir de R$ 5, que sai com desconto de 89% em relação ao valor de mercado, e o lote 38 de Gabinete Gamer Husky Polar com valor inicial de R$62.

“O mercado gamer no Brasil tem crescido cada vez, só no ano passado movimentou cerca de R$ 11,8 bilhões no país e esse valor deve ser ainda maior em 2022. Com isso, esse leilão é uma boa oportunidade para quem quer entrar nesse mundo, ou então, pensa em melhorar seus equipamentos porque tem itens em ótimo estado e por um bom preço, finaliza Tatiana Hisa Sato, CEO da Hisa Leilões.

Para participar deste e outros leilões da Hisa Leilões, é preciso cadastrar-se no site da leiloeira, ter 18 anos completos ou mais, ler as informações do edital do evento para, na hora da disputa do lote, estar ciente das condições de pagamento e retirada.