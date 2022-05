Leilão de produtos para gamers tem lance inicial a partir de R$11

No dia 19 de maio, a Hisa Leilões realizará um leilão de equipamentos eletrônicos voltados para games. São diversos produtos como cadeiras gamers, placa-mãe, headphone, headset, mesa digitalizadora. Entre as marcas estão como Asus, Husky, Corsair e Sharkoon com descontos atrativos.

O leilão acontece presencialmente, na sede da casa de leilões, e no site oficial da Hisa Leilão às 10h. Todos os lotes já estão abertos para receber lances antecipadamente. Além disso, estado dos produtos poderá será avaliado pelos interessados 1h antes do leilão. Quem arrematar o produto poderá levar na hora.

Os produtos são de uma empresa que comercializa produtos eletrônicos voltados para games. O motivo pelo qual os produtos estão indo a leilão são pequenas avarias de transporte ou pequenos defeitos detectados no momento em que os clientes receberam o produto e, por conta disso, solicitaram a troca.

Produtos em destaque

Entre os destaques está um lote nº 155, uma Placa-Mãe Asus ROG Strix Z490-G Gaming com lance inicial de R$ 914, 65% abaixo do valor encontrado em sites de tecnologia. Outra oportunidade é o lote nº 218, uma cadeira gamer DT3sports Modena com valor a partir de R$ 734, 51% menor do que o valor de mercado.

Também será leiloado um gabinete gamer sharkoon TG5 Pro RGB, Mid Tower, com desconto de 60% e lance inicial de R$ 320. Para aqueles que procuram produtos mais em conta, o leilão oferece também Cadeira Gamer Husky Gaming Snow, também com 60%, a partir de R$ 252.

"Esta é uma excelente oportunidade para quem se interessa pelo mundo dos games. Hoje em dia, é bem caro montar um setup para jogos online e esse leilão vem cheio de descontos e preços acessíveis para todos os bolsos", destacou a Tatiana Hisa Sato, leiloeira.

Para participar desse leilão é preciso se cadastrar no site da leiloeira, ter 18 anos completos ou mais e estar de acordo com as informações presentes no edital do evento para, na hora da disputa do lote, estar ciente das condições de pagamento e retirada.