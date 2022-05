Leilão de imóveis em São Paulo tem descontos de até 60%

A Justiça do Trabalho, em parceria com a Fidalgo Leilões, realiza nesta terça-feira, 10 de maio e na quinta-feira, dia 12 de maio, leilões online de imóveis e veículos. O valor total arrecadado será usado para pagamento de dívidas trabalhistas.

Para os imóveis, os descontos podem chegar a 60%, já para os veículos a redução é de até 70%. Há também a possibilidade de adquirir equipamentos como acessórios para informática, mesas e outros, com descontos de 80%.

Ao todo serão disponíveis 160 imóveis localizados nas cidades de São Paulo, Cotia, Suzano, Guarulhos, Mairiporã, Socorro, Osasco, Jandira, São Bernardo do Campo, Carapicuíba, Santo André, Francisco Morato, Osasco, Taboão da Serra, Itapevi, Taubaté, Iguape, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Santos, Peruíbe, Bertioga e Itanhaém.

Além dos bairros da capital paulista: Santana, Penha, Barra Funda, Ibirapuera, Perdizes, Indianópolis, Cerqueira Cesar, Planalto Paulista, Pinheiros, Santo Amaro, Vila Mariana, Santa Cecília, Água Fria, Jardim Capelinha, Pacaembu, Vila Antonieta, Saúde, Parque Mandaqui, Planalto Paulista, Consolação, Tatuapé.

Entre os destaque está um terreno localizado no Jardim Anchieta, em Itanhaém, com área de 10m² de frente por 31m² da frente aos fundos, com lance inicial partindo de R$ 2 mil. Outro destaque é um apartamento em Suzano, com o valor a partir de R$ 24 mil. Na capital, há oportunidade de adquirir um apartamento no bairro da Liberdade, com área total de 67,7m², sendo que o lance inicial é de R$ 112 mil. Já em Guarulhos um terreno com área total de 430m² está disponível, com lance inicial de R$240 mil.

Em relação aos veículos, são cerca de 50, entre eles carros leves e caminhões.

Segundo o leiloeiro oficial, Douglas José Fidalgo, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos de acordo com o edital. “Recomendamos que seja realizada uma pesquisa com o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e conservação do bem”, orienta Fidalgo.

SERVIÇO