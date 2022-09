Kim Kardashian lança empresa de private equity

A empresária americana Kim Kardashin anunciou, nesta quinta-feira, 8, que está lançando uma empresa de private equity, a SKYY Partners. O negócio, focado em investimentos relacionados a consumo e hotelaria, é fruto de uma parceria com Jay Sammons, ex-executivo do Carlyle Group.

Além de Jay Sammons, a mãe de Kim Kardashian, Kris Jenner, também é sócia no negócio. Em entrevista realizada pelo jornal Wall Street Journal, ela comentou sobre a sociedade criada por sua filha. "A parte emocionante é sentar com os fundadores e descobrir qual é o sonho deles", afirma Jenner.

A estratégia de investimento da nova empresa não foi divulgada, porém o negócio chama atenção do mercado devido à experiência dos sócios no empreendimento. Sammons ficou 16 anos na Carlyle e Kardashian empreende há bastante tempo em negócios que condizem com os que serão o foco da SKYY Partners, além de contar com um alto poder de influência e popularidade. Atualmente, a empresária tem 329 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

As empresas de Kim Kardashian

Esta não é a primeira empresa criada por Kim Kardashian. No passado, a celebridade americana criou marcas com foco em moda, cosméticos, roupas e acessórios. Algumas das marcas são a Skims, que foi fundada em 2019 e após três anos está sendo avaliada em mais de US$ 3,2 bilhões.

O portfólio da companhia tem lingeries modeladoras, peças íntimas e pijamas e colaborou para que a empresária se tornasse bilionária.

Outra marca de sucesso e que ajudou Kardashian a alcançar a marca do bilhão é a KKW Beauty, que foi fundada em 2017. A companhia produz maquiagens e esgotou seu primeiro lançamento nas primeiras duas horas de vendas.

Um ano depois, o empreendimento de Kim Kardashian mudou parte de seu portfólio e registrou um faturamento de aproximadamente 100 milhões de dólares.