IR 2025: Receita recebe 43,4 milhões de declarações

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-base 2024, terminou às 23h59 de sexta-feira, 30 de maio de 2025. Até o fechamento do prazo, a Receita Federal recebeu 43.344.108 declarações, aproximadamente 94% da meta estimada de 46 milhões.

Apesar do volume, cerca de 2,6 milhões de contribuintes deixaram de enviar a declaração dentro do prazo e estão sujeitos a multas e outras penalidades.

Perdeu o prazo de enviar a declaração do Imposto de Renda 2025? Saiba o que fazer

Dos documentos entregues:

56,5% têm direito à restituição;

têm direito à restituição; 22,2% devem pagar imposto;

devem pagar imposto; 21,2% não possuem imposto a pagar ou restituir.

As declarações pré-preenchidas, que trazem informações automáticas da Receita, representaram 50,3% do total. O modelo simplificado, que oferece desconto padrão, respondeu por 55,5% das entregas. A média de idade dos declarantes é de 47 anos, com as mulheres representando 44,3%.

Entre as declarações entregues, 6,8% foram retificações. Declarações por espólio somaram 56.670, enquanto casos de saída definitiva do país atingiram 21.176.

O que mudou no IR em 2025?

O imposto de renda de 2025 traz novidades. A principal delas é a inclusão obrigatória de transações feitas via Pix e cartão de crédito na declaração. De acordo com o governo, a iniciativa visa ampliar o monitoramento da Receita Federal sobre as operações financeiras, como forma de coibir práticas como a sonegação fiscal.

Na prática, isso significa que as instituições financeiras precisarão repassar à Receita informações sobre todas as movimentações realizadas por esses meios, independentemente do valor envolvido.

Outra mudança relevante está na faixa de isenção. Estão dispensados de declarar quem recebe até R$ 2.259,20 por mês. Já aqueles com renda mensal de até R$ 2.824,00 também podem ficar isentos, desde que optem pelo desconto simplificado de R$ 564,80.

Calendário de restituição do imposto de renda

Assim como no ano passado, a Receita vai pagar a restituição do IR 2025 em cinco lotes, entre 30 de maio e 30 de setembro, conforme o cronograma a seguir: