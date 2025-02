IPVA MG: pagamentos começam nesta segunda-feira, 3

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em MG começa nesta segunda-feira, 3. É possível realizar o pagamento integral do imposto ou somente a primeira parcela entre hoje e o próximo dia 7 de fevereiro. A ordem de pagamento leva em conta o final da placa de cada veículo.

No estado mineiro, o pagamento pode ser divido no máximo em três parcelas (fevereiro, março e abril). A mudança ocorreu após a aprovação de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e sanção do governador Romeu Zema (NOVO) em dezembro de 2024.

Quem optar por pagar o IPVA à vista, receberá um desconto de 3%. Outro desconto oferecido é por meio do programa "Bom Pagador", que oferece 3% para quem realizou o pagamento em dia nos anos de 2024 e 2023. Para quem se esquecer de pagar até a data estipulada, a multa é de 0,3% ao dia, até um mês após o prazo. Depois dessa data, o encargo é de 20%.

Como realizar o pagamento

Minas Gerais possui 11.650.766 veículos, um aumento de 4% em comparação ao ano anterior. A previsão de arrecadação é de R$ 11,9 bi, 12% maior do que a registrada em 2024.

Para pagar o imposto, é preciso ir até uma agência ou terminal de autoatendimento dos bancos Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa, Banco do Brasil, Mais BB, Itaú e Santander. Nesses locais, basta informar o número do RENAVAM do veículo.

Clientes dos bancos credenciados também podem realizar o pagamento pela internet e, para os contribuintes que desejam pagar através de outras instituições, basta realizar a emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) emitido no site fazenda.mg.gov.br.