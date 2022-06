Enel faz feirão de negociação de dívidas neste sábado e permite parcelamento em 12 vezes

A Enel-SP, concessionária que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, irá realizar uma ação de negociação e parcelamento de dívidas neste sábado, dia 25 de junho. O evento, denominado de Enel Facilita, será realizado nas lojas de atendimento da concessionária, das 9h às 16h. Além de hoje, haverá mais três datas para renegociação de dívidas: 2, 16 e 23 de julho.

Para as contas em atraso acima de 61 dias, os consumidores poderão parcelar a fatura de energia em até 12 vezes, (entrada + onze parcelas com juros de 1% ao mês).“Essa é uma ótima oportunidade para os clientes quitarem seus débitos e ficarem em dia com a concessionária.” afirma André Oswaldo do Santos, diretor de Mercado da Enel Distribuição São Paulo.

Ele explica que essa opção é válida apenas para clientes que não possuem outro plano de negociação ativo. Os clientes que já são cadastrados com o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (baixa renda) com contas vencidas também têm a opção de parcelar a fatura de energia em até 36 vezes, com pagamento de 10% de entrada, sem cobrança de encargos e juros.

A primeira edição do evento acontece neste sábado (25 de junho), em 10 lojas: quatro delas na capital, nos bairros de Santo Amaro; Jabaquara; Santana e Freguesia do Ó, três na região do Grande ABC, nos postos de atendimento de São Caetano do Sul; Diadema e Mauá e nas lojas de Jandira; Embu Guaçu e Vargem Grande Paulista, na região metropolitana.

Os atendimentos serão realizados com horário marcado, e os clientes interessados podem efetuar o agendamento por meio do site da empresa https://atend.workfacilit.com/app/prod/agenda/?e=sp# na loja de sua preferência.

Em seguida, o cliente receberá uma mensagem via SMS com a confirmação e senha que deverá ser apresentada no local. No dia, o cliente deve apresentar documento com foto que comprove a titularidade e uma conta de energia do imóvel que possui a dívida.

As negociações também podem ser feitas pelos canais digitais de atendimento, sem a necessidade de se deslocar até uma loja. Os clientes podem acessar o Portal de Negociação (https://portalhome.eneldistribuicaosp.com.br/#/login), Call Center (0800 72 72 120) e Aplicativo Enel São Paulo (https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/atendimento/Aplicativo_Enel.html). Os clientes que optarem pela negociação via aplicativo podem efetuar o pagamento por meio do cartão de crédito, à vista (sem juros) ou parcelado, com juros de 2,39% ao mês.

Durante a ação, os clientes também terão a possibilidade de realizar outros serviços, como cadastro na tarifa social, transferência de titularidade, nova ligação, pedido de religação e esclarecimento de dúvidas sobre a fatura de energia. Todos os colaboradores da Enel Distribuição São Paulo envolvidos na ação estão seguindo os protocolos de higiene e segurança para prevenção à COVID-19, como o uso de máscaras e álcool em gel.

Serviço:

Enel Facilita

Data: 25 de junho (sábado)

Horário: das 9h às 16h

Locais: lojas da Enel Distribuição São Paulo

São Paulo, capital:

Santo Amaro (Rua Barão do Rio Branco, 425)

(Rua Barão do Rio Branco, 425) Jabaquara (Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 394)

(Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 394) Santana (Rua Voluntários da Pátria, 1068)

(Rua Voluntários da Pátria, 1068) Freguesia do Ó(Av. Santa Marina, 2523 / 2525)

Grande ABC:

São Caetano do Sul (Av. Goiás, 215)

(Av. Goiás, 215) Diadema (Av. Nossa Senhora das Vitórias, 275)

(Av. Nossa Senhora das Vitórias, 275) Mauá(Rua Dr. Getúlio Vargas, 172)

Região Metropolitana

Jandira (Avenida Conceição Sammartino, 645)

(Avenida Conceição Sammartino, 645)

Embu Guaçu (Rua Cel. Luis Tenório de Brito, 786 - Sala 14)

(Rua Cel. Luis Tenório de Brito, 786 - Sala 14)

Vargem Grande Paulista (José Manuel de Oliveira, 248)

(José Manuel de Oliveira, 248)

Para agendar o horário de atendimento, basta acessar https://atend.workfacilit.com/app/prod/agenda/?e=sp#, clicar em Agendar Atendimento Presencial e escolher a loja mais próxima.