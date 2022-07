CVC lança campanha de câmbio reduzido para Argentina

A CVC (CVCB3) anunciou nesta sexta-feira, 22, que reduziu o câmbio para viagens para a Argentina. A iniciativa da operadora se baseia no câmbio de abertura do dia e oferece, diariamente, uma condição mais atrativa a seus clientes. Nessa sexta-feira, 22, por exemplo, o dólar na CVC está a R$ 5,42.

A promoção de câmbio reduzido para Argentina é válida para compras realizadas até 31 de julho e embarques até 31 de dezembro de 2022, para vendas de aéreo+hotel ou somente hotel. Além disso, há descontos de até 30% em serviços como traslado aeroporto-hotel-aeroporto, que também podem incluir passeio panorâmico ou Circuito Chico com Cerro Catedral, além de passeio para a cidade de Tigre e até show de tango em uma das casas mais tradicionais de Buenos Aires.

A CVC oferece ainda voos exclusivos para a Argentina, em parceria com as companhias aéreas Aerolíneas Argentinas, Flybondi e Latam. Um dos destaques são os voos para Bariloche — que reabre nesta temporada de inverno depois de dois anos fechada para turistas estrangeiros — e para Salta, no norte da Argentina, que tem sido descoberta pelos brasileiros nesta retomada do turismo. As saídas desses voos ocorrem semanalmente, nos meses de julho e agosto, das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Para Salta, ainda há campanha de segundo passageiro grátis. Também há bloqueios aéreos da CVC para a capital Buenos Aires, voando Air Canada e Ethiopian.

Pacotes

Veja abaixo dois valores de pacotes da CVC para a Argentina:

Pacote Buenos Aires

26 a 29 de setembro

Inclui: passagem aérea de ida e volta (GRU-EZE-GRU) com bagagem despachada e hospedagem no hotel HTL Urbano com café da manhã.

Valor: a partir de R$ 1.637 por pessoa

Hospedagem Bariloche

Referência para hospedagem entre setembro e novembro de 2022

Inclui: hospedagem no hotel Soft Bariloche com café da manhã em apartamento quádruplo. Cortesia para crianças de até 5 anos no mesmo quarto dos responsáveis.

Valor da diária: a partir de R$ 223 por pessoa