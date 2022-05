Como declarar os depósitos não remunerados em conta no exterior?

Dúvida do leitor: Como devo declarar os depósitos não remunerados em conta bancária no exterior?

Resposta de David Soares, analista editorial da IOB

Caro leitor, o depósito não remunerado mantido em instituições financeiras no exterior deve ser informado na ficha “Bens e Direitos”, indicando no campo “Discriminação” o valor em moeda estrangeira, dados do banco e o número da conta.

No campo “Situação em 31/12/2020 (R$)”, informe o saldo em reais existente em 31/12/2020 constante na declaração do exercício de 2021, ano-calendário de 2020. No campo “Situação em 31/12/2021 (R$)”, informe o saldo existente em 31/12/2021, convertido em reais pela cotação de compra para essa data, fixada pelo Banco do Central.

O acréscimo patrimonial decorrente da variação cambial, deve ser informado na ficha “Rendimentos Isentos e Não tributáveis”, na linha “26 - Outros”.