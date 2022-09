Brasileiros já pagaram R$ 2 trilhões em impostos este ano

Os brasileiros já pagaram R$ 2 trilhões em impostos neste ano a governos federal, estaduais e municipais. A marca foi registrada pelo Impostômetro, painel instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo, no centro histórico da capital paulista, na madrugada desta terça-feira, 14 de setembro. Entram na contabilidade impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e a correção monetária. No ano passado a marca foi alcançada em 13 de outubro.

De acordo com a avaliação do economista da ACSP, Marcel Solimeo, a antecipação do montante está relacionada ao aumento dos preços e à melhora do nível de atividade econômica nos últimos doze meses.

Para ele, o corte de impostos sobre os combustíveis e de energia elétrica - afetando a arrecadação do ICMS -, provocará desaceleração do ritmo da arrecadação até o fim do ano.

“Se observada a receita tributária total nos últimos dozes meses, verifica-se que ela acompanha o comportamento da inflação. Nesse período, a arrecadação dos estados e municípios cresceu mais do que a da União porque seus impostos, ICMS e ISS, estão ligados ao fator consumo”, comenta Solimeo.