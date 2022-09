Banco PAN faz feirão de renegociação de dívidas e dá descontos de até 90%

O Banco Pan anunciou a primeira edição do seu feirão de renegociação de dívidas: o Feirão Renegocie Pan. Clientes do banco podem negociar o saldo devedor em atraso no cartão de crédito, financiamento de veículos e empréstimo pessoal com descontos que podem chegar a até 90%, com condições especiais e personalizadas. O feirão acontece até o dia 30 de setembro.

A campanha é uma oportunidade de refinanciar contratos e colocar as dívidas em dia de forma virtual. Todos os clientes do banco que tenham cartão de crédito, financiamento ou empréstimo em atraso estão elegíveis a participar.

“Educação financeira é um pilar importante para o Pan. Apostamos em diferentes ações para contribuir com a qualidade de vida dos nossos clientes, e neste Feirão Renegocie Pan estamos orgulhosos de possibilitar uma navegação 100% digital”, comenta Daniel Letaif, Superintendente Executivo de Recuperação do Pan.

Como participar do Feirão Renegocie Pan

Para participar do feirão, basta acessar a página do Renegocie Pan e verificar as ofertas disponíveis. A ação ainda oferece a oportunidade de utilizar o Saúde Pan com 6 meses de isenção na mensalidade.

Para conferir o regulamento e mais informações sobre a campanha, basta acessar a página: https://renegocie.bancopan.com.br/.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia