Ame oferece empréstimo com cashback de 5% — inclusive para negativados

Até o dia 28 de março, a Ame Digital, fintech da Americanas S.A., vai oferecer linhas de microcrédito com cashback de 5%, inclusive para negativados.

A ação faz parte da campanha "Semana do Microcrédito" e inclui contratações de R$ 150 a R$ 4 mil reais, com opções de parcelamento que podem chegar a até 36 vezes. O processo de contratação é totalmente online, via aplicativo da Ame.

O marketplace de crédito da Ame oferece linhas de crédito, microcrédito, empréstimo com e sem garantia e até consignados, por meio de parcerias com empresas como Bcredi, Creditas, Geru, Rebel, Nexoos, BizCapital e Pontte.

Atualmente, é possível contratar linhas de crédito de R$ 150 a R$ 3 milhões para pessoa física, e com valores para pessoa jurídica de R$ 5 mil a R$ 5 milhões.

Com 29 milhões de downloads, a fintech da Americanas S.A. registrou volume transacionado de R$ 26 bilhões em 2021 — crescimento de 138% em comparação com o ano anterior.