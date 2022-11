10 dicas para não cair em golpes durante a Black Friday

Com a proximidade da Black Friday, no dia 25 de novembro, a Federação dos Bancos (Febraban) alerta os consumidores para evitar que caiam em golpes. Segundo a Federação, criminosos aproveitam esta época do ano para aplicar golpes com páginas falsas que simulam e-commerce e promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS, mensagens de WhatsApp e em redes sociais.

Os consumidores são bombardeados com ofertas por todos os lados e quadrilhas aproveitam o momento de euforia com volume de promoções para aplicar golpes que causam grande prejuízo, especialmente usando a chamada “engenharia social”, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais para o roubo de dados pessoais.

“Os bandidos usam a tática da urgência nos consumidores, dizem que há uma grande oportunidade de compra com valor muito vantajoso e pedem que o pagamento seja feito naquele momento para que o cliente não perca o produto. Sempre desconfie deste tipo de abordagem”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

A principal recomendação é confirmar no site oficial da loja se realmente aquela promoção existe. “Nunca clique em links, e digite você mesmo o endereço da loja no navegador de internet. Fraudadores costumam clonar páginas conhecidas e usam links falsos patrocinados para ganhar visibilidade nos resultados de buscas”, acrescenta Volpini.

Também é necessário tomar muito cuidado nas redes sociais. O consumidor deve verificar se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores sobre as compras e prazos de entregas.

Confira a seguir as 10 dicas para fazer compras seguras na Black Friday: