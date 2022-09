Vamos (VAMO3) fará oferta de ações e pode captar até R$ 1,05 bilhão

A Vamos (VAMO3), empresa locadora de caminhões e máquinas agrícolas, anunciou nesta segunda-feira, 12, que o seu Conselho de Administração aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 48.410.000 novas ações ordinárias de emissão da companhia.

Por meio de fato relevante, a empresa explicou que com base no fechamento dos papéis na sexta-feira, no valor de R$ 14,46, pode captar um valor equivalente ao valor de R$ 700 milhões. Se considerar ações adicionais, o valor pode chegar a R$ 1,05 bilhão.

Segundo a Vamos, as ações adicionais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação. "As ações adicionais serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos coordenadores da oferta, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais, proporção e demais disposições previstas no contrato de colocação.”

Segundo a empresa, simultaneamente, no âmbito da oferta restrita, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior exclusivamente para pessoas consideradas investidores institucionais qualificados. Os coordenadores da oferta restrita são Banco BTG Pactual, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander, UBS BB e XP.