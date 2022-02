Tem pregão no feriado? Veja o funcionamento da B3 até quarta-feira

A B3 informou que não haverá negociações nesta segunda-feira, 28 de fevereiro e 1º de março, feriado de carnaval. Na quarta-feira, o pregão terá início às 13h. Já as negociações do Tesouro Direto começarão às 14h. Veja detalhes abaixo:

Dia 28 de fevereiro e 1º de março

Segmento BM&FBOVESPA

Não haverá negociação nos mercados de renda variável, renda fixa privada, ETF de renda fixa e de derivativos listados, bem como no mercado de empréstimo de ativos;

Não haverá registro de operações de títulos do agronegócio;

Não haverá contratação, compensação e liquidação de operações e movimentação de garantias na Câmara B3;

Não haverá movimentações na Central Depositária de Renda Variável da B3;

Não haverá negociação e registro no mercado de câmbio pronto na Câmara de Câmbio B3.

Segmento Cetip UTVM

Não haverá negociação no mercado de títulos públicos federais;

Não haverá registro de operações no Subsistema de Registro;

Não haverá movimentações no Subsistema de Depósito Centralizado;

Não haverá movimentações de garantias no Sistema Cetip | Colateral;

Não haverá liquidação de operações no Subsistema de Compensação e Liquidação.

Segmento Cetip UFIN

Não haverá alteração no horário de funcionamento de todos os seus sistemas.

Tesouro Direto

Não haverá negociação e conformação dos investimentos.

Câmara de Câmbio B3

Não haverá contratação, compensação, movimentação de garantias e liquidação por intermédio da Câmara de Câmbio B3

2 de março - Horário especial de negociação

Segmento BM&FBOVESPA:

A negociação e o registro terão início às 13h.

A Câmara B3 manterá as grades de horário de liquidação usuais, não sendo alterados os horários e os prazos para atendimento aos requerimentos de margem, movimentação de garantias e liquidação financeira das operações.

A Central Depositária de Renda Variável da B3 manterá as grades de horário usuais..

Para registro de operações de títulos do agronegócio, as grades de horários usuais serão mantidas.

Segmento Cetip UTVM

Para operações de balcão sem contraparte central garantidora, será mantido o horário normal de funcionamento, para todos os seus Subsistemas;

Para operações de derivativos de balcão com contraparte central garantidora, o registro terá início às 13h.

Tesouro Direto

A negociação com conhecimento de preços no Tesouro Direto terá início às 14h e término às 18h;

A confirmação dos investimentos incluídos em 25/02/2021 (sexta-feira) deverá ser feita normalmente até as 11h de 02 de março.

Novo horário em março

A partir do dia 14 de março, a B3 terá novos horários de funcionamento. Com o início do horário de verão nos Estados Unidos, a bolsa informou que o pregão regular para o mercado local de ações funcionará das 10h às 17h, ou seja, será reduzido em 1 hora.

Seguindo o mercado de ações à vista, outros mercados como o fracionário, o de opções, o de BDRs e o de ETFs também devem encerrara suas atividades às 17h a partir do dia 14 de março. Os segmentos de Bovespa Mais e balcão organizado seguem a mesma linha.

Já o after market volta a funcionar entre 17h30 e 18h. As negociações do after market estavam suspensas, com exceção dos dias de exercício de opções sobre ações.