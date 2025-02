Saldo de estrangeiros na B3 em janeiro é o maior desde agosto de 2024

O saldo de investimentos estrangeiros na B3 fechou janeiro de 2025 com um resultado positivo de R$ 6,82 bilhões, segundo levantamento da Elos Ayta.

O montante representa o melhor desempenho desde agosto de 2024, quando o fluxo líquido atingiu R$ 10,01 bilhões. O número sinaliza um retorno do interesse externo na bolsa brasileira, ainda que o movimento traga nuances que merecem atenção.

Apesar da alta no saldo líquido, o volume total de compras por estrangeiros somou R$ 289,21 bilhões, o menor nível desde outubro do ano passado. Já as vendas totalizaram R$ 282,38 bilhões, o patamar mais baixo desde setembro de 2024. Esse cenário aponta para uma redução na movimentação geral do mercado, mas com saldo líquido positivo para os ingressos externos.