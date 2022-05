Exterior em alta, Banco Inter na Nasdaq, balanços e o que move o mercado

A sexta-feira, 13, iniciou tranquila nos mercados internacionais, embora os últimos dias tenham sido de terror para os investidores.

O índice Nasdaq, que acumula queda de 6,37% na semana, avança no mercado de futuros dos Estados Unidos junto com o S&P e as bolsas da Europa. No câmbio, o dólar dá um alívio contra as principais moedas do mundo, após o índice DXY ter batido máxima em duas décadas.

A alta do rendimento dos títulos americanos nesta manhã também indica maior apetite ao risco, com a menor demanda pelo ativo considerado o mais seguro do mundo.

A alta do petróleo, que volta a se aproximar de US$ 110 por barril, é outro indicador positivo para a bolsa brasileira, dado a participação do setor no Ibovespa. A commodity subiu cerca de 6% nos últimos quatro dias, com expectativas sobre sanções da União Europeia sobre o petróleo russo.

O minério de ferro, porém, fechou em leve queda nesta madrugada, ainda com preocupações sobre os efeitos da covid-19 na demanda chinesa.

Sem grandes indicadores econômicos previstos para esta sexta, as atenções de investidores estarão com a agenda corporativa e os balanços do primeiro trimestre divulgados na última noite.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Veja a seguir o desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília): Hang Seng (Hong Kong): + 2,67% SSE Composite (Xangai): + 0,96% FTSE 100 (Londres): + 1,55% DAX (Frankfurt): + 1,27% CAC 40 (Paris): + 1,49% S&P futuro (Nova York): + 1,04% Nasdaq futuro (Nova York): + 1,62% Petróleo Brent (Londres): + 1,70% (para US$ 109,28)



Inter na Nasdaq

O acionistas do Inter aprovaram a reorganização societária que prevê a listagem das ações da companhia na Nasdaq. Para cada duas units do Inter (BIDI11) será entregue uma ação na holding controladora do Inter.

Reação aos balanços

A Americanas foi um dos destaques da última noite ao apresentar melhora em sua principais frentes operacionais. A receita líquida da companhia cresceu 28,4% para R$ R$ 6,8 bilhões, enquanto seu Ebitda Ajustado aumentou em 58% para R$ 659,8 milhões. O resultado reforça a melhora de percepção sobre o setor, apesar de ventos macroeconômicos desfavoráveis.

Entre os balanços mais aguardados da última noite também estiveram os da Locaweb, Rede D'Or, Cogna, Yduqs e B3.