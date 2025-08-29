Raízen: endividada, empresa vai levantar R$ 1,5 bi com venda de usinas

A Raízen (RAIZ4) deve levantar R$ 1,54 bilhão com a venda de duas usinas, informou a companhia em fato relevante. Os ativos em questão são as usinas Rio Brilhante e Passa Tempo, ambas localizadas em Brilhantes (MS) e serão adquiridos pela Cocal Agroindústria.

Segundo a Raízen, as usinas têm capacidade instalada de aproximadamente 6 milhões de toneladas por safra. A venda inclui a cana de açúcar própria dessas duas unidade e ainda os contratos com fornecedores.

O valor total da operação inclui R$ 218 milhões que a Raízen deve receber pelos investimentos em manutenção feitos na entressafra deste ano e que vão ser integralmente assumidos pela Cocal.

"Essa transação está alinhada à estratégia da Companhia de otimização do portfólio de ativos, simplificação das operações e captura de eficiências, com foco na melhoria da rentabilidade de seu portfólio agroindustrial", diz a Raízen, em comunicado.

Após a venda, a companhia passará a ter 25 usinas no portfólio, com capacidade instalada de moagem de 75 milhões de toneladas por safra.

Os recursos com a venda das usinas chegarão num momento em que a Raízen trabalha para diminuir sua alavancagem. A dívida líquida da companhia chegou a R$ 49 bilhões e a empresa considera, inclusive, fazer um aumento de capital para sanar essa questão.