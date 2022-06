PIB do Brasil: BNP Paribas descarta risco de contração neste ano

O BNP Paribas revisou a projeção do PIB do Brasil deste ano de queda de 0,5% para alta de 1,5% em resposta à recuperação da economia local no primeiro trimestre. O PIB do país cresceu 1% frente ao trimestre anterior e 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do IBGE divulgados nesta quinta-feira, 2.

"A economia do Brasil vem apresentando um desempenho muito melhor do que esperávamos", afirmou Laíz Carvalho, economista do BNP Paribas, em relatório.

A expectativa do BNP é de que de a economia brasileira cresça mais 0,4% no segundo trimestre, o que, segundo o banco francês, quase não deixa espaço para uma retração neste ano.

"A contínua recuperação do setor de serviços – impulsionada pela reabertura econômica e um melhor mercado de trabalho – mais do que compensou uma nova contração no setor agrícola. Do lado da demanda, o destaque foi o consumo das famílias e o investimento", destacou Carvalho sobre o PIB do primeiro trimestre.

Crescimento zero em 2023

Apesar do início de ano considerado "promissor", a economista espera que a economia brasileira perca força a partir do segundo semestre como resultado da alta de juros no país.

A projeção do BNP para o PIB de 2023 se manteve estável em 0%. "O carrego estatístico [do primeiro trimestre do ano] é positivo, mas não o suficiente para mudar nossa previsão de crescimento zero para 2023."