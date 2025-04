Ouro estende ganhos após anúncio de tarifas de Trump

A percepção de um anúncio mais negativo acerca das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos fez as negociações do ouro estenderem ganhos no pós-mercado.

As tarifas mais altas do que os mercados globais projetavam favorecem a cotação do ouro, pois aumentam as tensões geopolíticas e a incerteza comercial. A commodity é um ativo de proteção ao qual os investidores tendem a recorrer em momento de maior risco.

O ouro com entrega para junho estava a US$ 3.187,50 a onça na negociação eletrônica e tocou brevemente uma alta de US$ 3.201,60, segundo dados da FactSet. Os preços haviam fechado em uma alta recorde de US$ 3.166,20 no Comex na quarta-feira, subindo US$ 20,20, ou 0,6%.

Ao site de notícias financeiras MarketWatch, o presidente e CIO da Merk Investments, Axel Merk, acredita que o anúncio de Trump mostrou que ele está realmente sério sobre as tarifas.