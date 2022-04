Minério desaba, covid na China, sinergia TIM-Oi e o que move o mercado

As principais bolsas internacionais voltam a apresentar forte queda neste início de semana, com preocupações sobre o aperto monetário americano e os efeitos da explosão de covid-19 na China pressionando o sentimento de investidores. A bolsa de Xangai teve seu pior pregão desde fevereiro de 2020, desabando 5,13%, sob expectativas de novas restrições para conter a alta de casos.

Minério em queda

Temores sobre os impactos na economia chinesa pesaram nas negociações de minério de ferro, que despencou 9% em meio às incertezas sobre o nível da demanda. A desvalorização derruba as ações de mineradoras nesta sessão, sinalizando um pregão de duras perdas para o Ibovespa. A Vale (VALE3), com a maior posição no índice, cai mais de 4% no pré-mercado americano.

O pessimismo também recai sobre o petróleo brent, que recua mais de 4%, o que deve adicionar ainda mais pressão à bolsa brasileira. A Petrobras, com a segunda maior participação do Ibovespa, cai mais de 2% nos Estados Unidos.

A depreciação das commodities alivia parte das apostas de alta de juros mais dura nos Estados Unidos, mas não anula. O rendimento dos títulos americanos de 2 anos, que indicam as perspectivas de alta de juros no país, cai quase 4%, mas segue em nível elevado, a 2,611%, próximo do maior patamar desde o fim de 2018.

Veja a seguir o desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília): Hang Seng (Hong Kong): -3,73% SSE Composite (Xangai): -5,13% Nikkei (Tóquio): -1,90% FTSE 100 (Londres): -2,14% DAX (Frankfurt): -1,66% CAC 40 (Paris): -2,36% S&P futuro (Nova York): -0,81% Nasdaq futuro (Nova York): -0,76% Petróleo Brent (Londres): -4,05% (para US$ 101,87)



Fuga para dólar

Investidores esperam que o Federal Reserve acelere a alta de juros na reunião de política monetária da semana que vem, aumentando a elevação de de 0,25 ponto percentual para 0,50. A maior intensidade do banco central americano alimenta as apostas em dólar frente às principais moedas do mundo.

O índice DXY, que mede a variação do dólar contra uma cesta de moedas desenvolvidas, como euro e o iene, está acima de 101 pontos, podendo superar o pico de março de 2020.

A moeda americana também se fortalece contra divisas emergentes, indicando um pregão de perdas para o real.

No radar corporativo, investidores continuam atentos à temporada de balanços do primeiro trimestre dos Estados Unidos, que terá o balanço da Coca-Cola como destaque do dia. No Brasil, onde a temporada ganha tração a partir de terça-feira, 26, o resultado mais aguardado da semana é o da Vale. A mineradora irá apresentar seu balanço na quarta-feira, 27, uma semana após ter decepcionado em prévia de produção e vendas do período.

Sinergias TIM-Oi

A TIM informou que espera conseguir entre R$ 16 bilhões e R$ 19 bilhões em sinergias comerciais e de infraestrutura com a aquisição de fatia da Oi Móvel. Segundo relatório entregue à CVM na noite de domingo, a aquisição é um "divisor de águas" para as operações da companhia. A aquisição, de acordo com a TIM, deve gerar crescimento de R$ 1,8 bilhão em receita líquida e de R$ 1,1 bilhão em Ebitda.