Mercados globais flertam com máxima histórica com alívio nas tensões comerciais

Os mercados globais estão perto de atingir uma nova máxima histórica, impulsionados por uma combinação de alívio nas tensões comerciais e expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos, segundo a Bloomberg.

O índice MSCI All Country World, que acompanha ações de países desenvolvidos e emergentes, subiu 19% desde as mínimas de abril e está agora a apenas 0,5% do recorde de fechamento de 887,72 pontos, alcançado em 18 de fevereiro.

A perspectiva de uma trégua nas tarifas impostas pelos Estados Unidos a parceiros comerciais reacendeu o apetite por risco e levou os principais índices acionários a recuperarem as perdas registradas após o anúncio inicial das tarifas no início de abril.

Projeções compiladas pela Bloomberg indicam que o índice global da MSCI pode subir mais 11% nos próximos 12 meses, com base nas estimativas de lucros das empresas que compõem o índice. O cenário mais favorável tem levado estrategistas a revisar para cima suas alocações em grandes mercados.

No mês passado, o Morgan Stanley elevou sua recomendação para ações e títulos norte-americanos com base na expectativa de que a política monetária mais flexível do Federal Reserve favoreça tanto o mercado de renda fixa quanto os resultados corporativos. Já o Nomura passou a recomendar ações chinesas com uma visão de "tática de compra", sinalizando maior otimismo com o desempenho dos papéis do país asiático.

Investidores seguem atentos aos desdobramentos da disputa comercial entre Estados Unidos e China, com foco em uma possível conversa entre Trump e o presidente Xi Jinping para amenizar as tensões. Apesar das acusações mútuas de descumprimento de um acordo fechado em maio, os analistas veem espaço para uma solução negociada.