Magazine Luiza (MGLU3) sobe na bolsa com expectativa sobre dividendos

As ações da Magazine Luiza (MGLU3) operavam em alta de 4,11% na tarde desta terça-feira, 25, impulsionadas pela notícia de que o conselho de administração da varejista aprovou a proposta de distribuição de R$ 225 milhões em dividendos intermediários.

A proposta será submetida à votação dos acionistas na assembleia geral extraordinária marcada para 24 de abril.

Caso aprovada, a distribuição será feita à vista, em moeda corrente nacional, no dia 5 de maio de 2025, com base na posição acionária de 25 de abril de 2025. O pagamento será de

No acumulado do ano, as ações da companhia apresentam uma valorização de 68%.

A varejista encerrou 2024 com lucro líquido recorrente de R$ 139 milhões no quarto trimestre, o que representa um crescimento de 37% em relação ao mesmo período de 2023. Esse foi o quinto trimestre consecutivo da companhia no azul.

Em entrevista ao EXAME Insight, a diretora de relações com investidores, Vanessa Rossini, destacou: "Tivemos um trimestre da virada no final de 2023 e, ao longo de 2024, consistentemente seguimos ampliando a margem EBITDA e a margem operacional." Ela ressaltou a expansão da margem bruta, que subiu quase um ponto e meio, impulsionada pelo repasse de preços, crescimento do marketplace e aumento das receitas de serviços.