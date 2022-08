Lula diz que vai cortar juros para 'nível razoável' e aumentar investimentos de bancos públicos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta segunda-feira, 22, que vai cortar juros para um "nível razoável" e aumentar os investimentos de bancos públicos.

Caso seja eleito em outubro, Lula disse que levará adiante "trabalho imenso e muito duro, de muita seriedade, para trazer a taxa de juros para um número considerado razoável pela sociedade brasileira".

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) também salientou que vai levar a inflação para um "patamar razoável".

"Quando assumimos em 2003 trouxemos a inflação para um patamar de 4,5%, que perdurou praticamente durante um bom tempo de nosso governo", disse Lula.

Além disso, Lula disse que seu governo vai "gerar muito emprego".

"Para isso o Estado brasileiro vai ter que fazer um grande investimento e, obras públicas. O Estado vai ter que ser o grande indutor desse investimento, para que motive a iniciativa privada a acreditar que o governo está falando sério. Por que se o governo falar, e não acontecer, nenhum empresário vai fazer o investimento. Então o pontapé inicial deve ser dado pelo governo", disse Lula.

BNDES, Banco do Brasil (BBAS3) e Caixa Econômica Federal vão financiar essas obras públicas

O ex-presidente disse que vai realizar um "levantamento" para verificar qual a atual situação das obras públicas inacabadas no Brasil, principalmente as do PAC 1 e PAC 2, para completá-las.

Esse grande plano de expansão de obras públicas será realizado aumentando a "capacidade de investimento" de bancos públicos.

"Vamos recuperar a capacidade de investimento do BNDES, pois o BNDES pode colocar dinheiro para ser indutor de muitas obras que precisam serem feitas nesse país. O Banco do Brasil (BBSA3) também vai voltar a fazer investimentos. A Caixa Econômica Federal também vai voltar a fazer investimentos",disse Lula.

O ex-presidente prometeu reposicionar o Brasil no cenário mundial para aumentar os investimentos estrangeiros.

Entretanto, deixou claro que não vai realizar privatizações vendendo empresas públicas brasileiras para estrangeiros.

"Não vamos realizar privatizações. Se os investidores estrangeiros querem fazer investimentos não venham comprar empresas públicas, venham para fazer algo novo", disse Lula.