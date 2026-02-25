Ibovespa vira e passa cair após superar os 192 mil pontos

O Ibovespa virou para queda nesta quarta-feira, 25, após renovar máximas históricas na abertura do pregão. Depois de superar os 192 mil pontos nos primeiros minutos e tocar 192.234,55 pontos — acima do recorde intradiário da véspera, de 191.780,77 pontos — o índice perdeu força ao longo da manhã, pressionado por ações de peso.

Na segunda hora de negociações, papéis como Petrobras e grandes bancos passaram a operar no vermelho, puxando o principal índice da B3 para baixo. Às 12h13, o Ibovespa recuava 0,22%, aos 191.060 pontos.

Entre os bancões, a exceção era o Banco do Brasil (BBAS3), que avançava 0,92%. Já a Vale (VALE3) mantinha desempenho positivo, com alta de quase 2%, ajudando a limitar perdas mais intensas do índice.

O movimento ocorre após o Ibovespa ter fechado a terça-feira, 24, em alta de 1,40%, aos 191.490,40 pontos — novo recorde de encerramento e o 13º do ano.

Na abertura desta quarta, o ambiente externo mais favorável e o apetite por risco haviam sustentado a renovação das máximas, com investidores de olho principalmente no setor de tecnologia e no balanço da Nvidia, previsto para depois do fechamento em Nova York.

No mercado doméstico, o dólar também reduziu o ritmo de queda ao longo da manhã. Às 12h13, a moeda americana recuava 0,11%, a R$ 5,15, após ter chegado a cair mais cedo.