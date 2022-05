Ibovespa vira para queda com piora de humor em Wall Street

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 virou para queda nesta terça-feira, acompanhado a piora do apetite ao risco do mercado americano. Bolsas de Nova York, que chegaram a subir mais de 2% no início do dia, passaram a operar próximas da estabilidade, contendo o ímpeto comprador. O dólar, que chegou a cair para R$ 5,11 mais cedo, zerou as perdas do dia.

Ibovespa: -0,46%, 102.779 pontos

Dólar: - 0,0%, R$ 5,156

A queda do minério de ferro na China, que voltou a fechar com perdas de 7% nesta madrugada, exerce pressão adicional ao mercado brasileiro, com grande concentração de empresas de commodities. Temores sobre os efeitos de novas restrições para conter a pandemia na China seguem como ponto de preocupação para a demanda pelo metal.

A Vale (VALE3), com a maior participação do Ibovespa, é negociada em queda, limitando os ganhos do índice. Ações de siderúrgicas, também prejudicadas pelos preços mais baixos do minério, apresentam forte queda. A Usiminas (USIM5) lidera as perdas da sessão.

Vale (VALE3): - 1,31%

CSN (CSNA3): - 6,29%

Usiminas (USIM3): - 9,01%

Na ponta positiva, as ações do Banco Inter saltam mais de 5%, com a melhora de humor do mercado sobre empresas de tecnologia. No Estados Unidos, o Nasdaq tem o melhor desempenho entre os principais índices de Wall Street, com investidores em busca de barganhas. O índice da bolsa americana de tecnologia vem de mais de 4% de queda.

Ações de empresas que apresentaram balanços melhores que o esperado para o primeiro trimestre também figuram entre os destaques de alta, como GPA (PCAR3) e BTG Pactual (BPAC11).

A Via (VIIA3), que apresentou lucro líquido de R$ 86 milhões na última, contrariando o consenso de prejuízo, chegou a subir mais de 4% antes de perder força ainda na primeira hora de pregão. Nem mesmo os dados de vendas do varejo de março, que saltaram 4% na comparação anual, serviu de grande apetite para os papéis do setor.

Via (VIIA3): -4,46%

No radar de investidores ainda estão a ata do Copom. No documento, os membros do Banco Central consideraram que "é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista".

"A ata dá a impressão de que o Copom pode ir além de mais uma alta de 50 pontos base na próxima reunião, dado que as expectativas de inflação continuam altas", disse Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

"