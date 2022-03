Ibovespa: Petrobras sustenta 6ª alta e dólar vai à mínima desde 2020

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 fechou em leve alta nesta quarta-feira, 23, firmando o sexto pregão consecutivo em terreno positivo. Já o dólar apresentou nova queda, encerrando abaixo de R$ 4,90 pela primeira vez desde junho de 2020. O movimento destoou do mau humor do mercado internacional, que teve mais um dia de perdas.

Ibovespa: + 0,16%, 117.457 pontos

Dólar: - 1,45%, R$ 4,844

S&P 500 (EUA): - 1,26%

Dow Jones (EUA): - 1,29%

A valorização do petróleo, que voltou a ser negociado acima de US$ 120 o barril, aumentou as preocupações sobre a inflação global, enquanto alimentaram o otimismo sobre os futuros resultados das petrolíferas. O petróleo brent já subiu cerca de 11% na semana. No Brasil, a Petrobras subiu mais de 1%, contribuindo com a alta do Ibovespa.

PetroRio (PRIO3): + 2,94%

3R (RRRP3): + 2,95%

Petrobras (PETR4): + 1,36%

Mas as maiores altas da sessão foram lideradas pelo setor de vestuário, com Soma (SOMA3) e Lojas Renner subindo mais de 5%. As fortes valorizações ocorreram após o resultado da Track & Field (TFCO4), que apresentou seu balanço na véspera e subiu 5,58%, com investidores reagindo aos números do quarto trimestre da empresa

Soma (SOMA3): + 7,15%

Renner (LREN3): + 5,54%

Track & Field (TFCO4): + 5,84%

A companhia de roupas e acessórios esportivos apresentou alta anual de 24,8% de sua receita líquida para R$ 151,659 milhões. O Ebitda ajustado, de R$ 39,26 milhões, ficou levemente acima do consenso de mercado da Bloomberg, que era de R$ 38 milhões.

A Positivo (POSI3), que também divulgou seu balanço na ultima noite, fechou estável nesta quarta. A empresa teve lucro líquido de R$ 41,854 milhões, 72,1% abaixo do mesmo período de 2020. A receita líquida cresceu 19,8% para R$ 1,258 bilhão, mas a margem líquida caiu 1,3 ponto percentual para 3,9%.

Na lanterna do Ibovespa, as ações da Fleury (FLRY3) caíram 4,20%. Os papéis da companhia já caíram cerca de 8% desde sua divulgação de resultado do quarto trimestre, na última semana.

Fleury (FLRY3): - 4,20%