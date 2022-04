Ibovespa cai e perde os 110 mil pontos com temores sobre covid na China

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira cai nesta segunda-feira, 25, refletindo a maior aversão ao risco de investidores estrangeiros, que seguem atentos aos juros americanos e aos potenciais impactos econômicos de novos casos de covid na China. O dólar sobe frente ao real, seguindo a valorização da moeda americana no exterior.

Ibovespa: - 1,13%, 109.827 pontos

Dólar: + 0,67%, R$ 4,837

O maior peso negativo vem das ações da Vale, que caem mais de 2%, após o minério de ferro fechar em queda de mais de 9% nesta madrugada. A desvalorização, segundo a Reuters, foi motivada pela percepção de menor demanda na China, com o aumento de restrições para conter o vírus. Siderúrgicas seguem o movimento, entre as maiores quedas da sessão.

Vale (VALE3): - 2,78%

CSN (CSNA3): - 2,73%

Preocupações de a China intensifique as medidas para combater o coronavírus pesaram sobre a bolsa de Xangai, que caiu 5,13%, em seu pior pregão desde fevereiro de 2020. Bolsas da Europa caem mais de 1% nesta manhã, enquanto os índices futuros americanos permanecem em terreno negativo, mesmo após as bolsa de Nova York terem tombado mais de 2% no último pregão.

S&P 500 futuro (EUA): - 0,30%

CAC 40 (França): - 1,32%

FTSE 100 (Reino Unido): - 1,45%

Dax (Alemanha): - 0,92%

O pessimismo também recai sobre o petróleo brent, que recua mais de 5%, derrubando ações do setor. A Petrobras, com a segunda maior participação do Ibovespa, supera 2% de queda junto com os papéis da PetroRio e 3R.

Petrobras (PETR4): - 2,81%

3R (RRRP3): - 2,05%

PetroRio (PRIO3): - 2,49%

Do lado oposto, as ações da TIM são negociadas em alta, após a empresa detalhar os potenciais ganhos com a aquisição da Oi Móvel. Segundo a TIM, as sinergias comerciais e de infraestrutura devem ficar entre R$ 16 bilhões e R$ 19 bilhões. A aquisição, disse a TIM, é um "divisor de águas" e deve gerar crescimento de R$ 1,8 bilhão em receita líquida e de R$ 1,1 bilhão em Ebitda.

TIM (TIMS3): + 0,96%