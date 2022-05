Ibovespa descola do exterior com forte alta de Vale e Petrobras

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira sobe nesta quarta-feira, 11, puxado por ações de empresas de commodities, beneficiadas pela alta de preços no exterior. O movimento contraria a maior cautela de investidores internacionais, que repercutem dados acima do esperado da inflação americana.

Ibovespa: + 1,96%, 105.116 pontos

Dólar: - 0,38%, R$ 5,114

O Índice de Preço ao Consumido (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos caiu de 8,5% para 8,3% no acumulado de 12 meses. O número, porém, superou o consenso de mercado, que era de queda de 8,1%. Os principais índices de Wall Street reagiram negativamente logo após a divulgação dos dados. As bolsas de Nova York, no entanto, voltaram ao campo positivo ainda pela manhã, dando continuidade à recuperação iniciada no último pregão.

Nasdaq (EUA): + 0,50%

S&P 500 (EUA): + 0,92%

Números de inflação também seguem no radar de economistas brasileiros. O IPCA de abril, divulgado nesta manhã, acelerou de 11,30% para 12,13% na comparação anual, ficando acima das projeções de mercado, que eram de 12,07% de alta.

A alta da inflação no Brasil e nos Estados Unidos pressiona as curvas de juros em ambos os países, com investidores apostando em apertos monetários mais duros.

"Os números reforçam as apostas de parte do mercado que espera um aumento de 75 pontos base na próxima reunião do Federal Reserve", disse Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

Apesar de certa cautela, ações de commodities dão o tom positivo ao mercado brasileiro. A Vale, com a maior participação no Ibovespa, dispara mais de 4%, após forte recuperação do minério de ferro na China.

Declarações de autoridades chinesas de que metade de Xangai estaria livre da covid aumentaram o otimismo sobre a demanda do gigante asiático. A commodity saltou 5%, depois de ter desabado nos dois primeiros pregões da semana.

Vale (VALE3): +4,59%

Já a Petrobras sobe mais de 3%, a despeito da troca de comando do Ministério de Minas e Energia, após criticas do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste do preço do diesel. Adolfo Sashcida assumirá o ministério.

"A Petrobras desenvolveu ao longo dos últimos anos aspectos positivos em sua governança, que a blindam de interesses que possam pesar contra a sua situação financeira", disse Ilan Arbetman, analista de research da Ativa Investimentos.

A forte valorização ocorre na esteira da recuperação do petróleo, que volta a superar US$ 105, com esperanças renovadas sobre a demanda. No radar ainda estão a queda do fornecimento de gás russo para a Europa e a possibilidade de embargo da União Europeia sobre o petróleo do país. Petrolíferas privadas chegam a saltar mais de 5% na B3.

Petrobras (PETR4): + 3,30%

PetroRio (PRIO3): + 5,52%

3R (RRRP3): + 5,96%

Entre os destaques de alta ainda estão os papéis das companhias aéreas GOL (GOLL4) e Azul (AZUL4), que sobem mais de 2%. A valorização ocorre após a GOL (GOLL4) anunciar que seu controlador, o fundo MOBI estruturar as operações da companhia em uma holding que também terá o controle da Avianca. A operação ainda está sujeita à aprovação de órgãos reguladores.

GOL (GOLL4): + 2,28%

Azul (AZUL4): + 2,84%