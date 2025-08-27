Flores, suculentas e Fórmula 1: como a Lego quebrou recordes no 1º semestre de 2025

A Lego alcançou no primeiro semestre de 2025 o melhor resultado de sua história, apoiada no sucesso de linhas que vão de flores e suculentas a carros de Fórmula 1.

A fabricante dinamarquesa de brinquedos divulgou nesta quarta-feira, 27, que seu faturamento somou 34,6 bilhões de coroas dinamarquesas (cerca de US$ 5,4 bilhões) entre janeiro e junho, um crescimento de 12% na comparação anual. O lucro avançou 10% no mesmo período, para 9 bilhões de coroas (US$ 1,4 bilhão).

“É o melhor primeiro semestre de todos os tempos”, afirmou o CEO Niels Christiansen, à CNBC. “É recorde de receita, de lucro operacional e de lucro líquido.”

Novos produtos

Nos primeiros seis meses do ano, a Lego lançou 314 novos conjuntos. A empresa tem ampliado o portfólio com itens de decoração, como quadros de parede, e licenciado produtos ligados a marcas populares, incluindo a série infantil Bluey e o anime One Piece. A partir de 2026, a companhia também contará com uma parceria multianual com Pokémon.

Segundo Christiansen, as linhas de botânicos, que incluem plantas, buquês de flores e suculentas, ajudam a atrair novos consumidores para o universo da marca.

Ele destacou que esses conjuntos permitem que as pessoas se expressem e relaxem de uma forma diferente, além de servirem como porta de entrada para outros produtos da Lego. “Esses conjuntos funcionam bem para recrutar novos consumidores, que depois podem avançar para outros tipos de produtos”, disse o CEO.

A parceria contínua com a Epic Games, que conecta elementos do game Fortnite ao mundo físico dos blocos de montar, também tem sido um canal de entrada para novos públicos. Para o executivo, a diversidade de temas e referências culturais permite que cada cliente encontre um conjunto relacionado ao seu interesse ou hobby.

Lojas físicas

Além da expansão do portfólio, a Lego abriu 24 novas lojas no mundo no período, com foco em regiões onde a marca ainda busca maior penetração, como China e Índia.

A abertura de lojas em países onde a marca ainda não faz parte da cultura local ajuda a impulsionar as vendas, ao permitir que crianças e adultos experimentem de perto os conjuntos de blocos.

Combinando novas linhas de produtos, parcerias estratégicas e expansão de lojas, a Lego consolida sua posição como uma das marcas mais fortes do setor de brinquedos. A empresa aposta que a variedade de opções e o apelo para diferentes faixas etárias continuarão sustentando o crescimento nos próximos anos.