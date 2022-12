Economistas elevam probabilidade de recessão nos EUA para 70%

Economistas agora estimam em 70% a probabilidade de que a economia dos EUA afunde em uma recessão no ano que vem, após aumentos agressivos de juros pelo Federal Reserve.

A probabilidade de uma contração em 2023 subiu de 65% em novembro e mais que dobrou em relação a seis meses atrás, de acordo com a última sondagem mensal da Bloomberg junto a economistas. A pesquisa foi realizada de 12 a 16 de dezembro, e 38 economistas responderam sobre a chance de uma recessão.

As estimativas apontam para um declínio anualizado de 0,7% no segundo trimestre e leituras estáveis no primeiro e terceiro trimestres. Os gastos do consumidor, que respondem por cerca de dois terços do PIB dos EUA, devem crescer apenas na metade do ano.

“A economia americana está enfrentando grandes ventos contrários devido ao aumento das taxas de juros, inflação alta, fim do estímulo fiscal e mercados de exportação fracos no exterior”, disse Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank. “As empresas ficaram cautelosas com o aumento de estoques e contratações, e devem adiar obras e outros planos de investimento, com o crédito mais caro e as carteiras de pedidos encolhendo.”

A inflação medida pelo indicador preferido do Fed — o deflator de gastos de consumo pessoal — desacelerou, mas ainda está bem acima da meta de 2%.

Isso explica por que o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou na semana passada que há mais aperto pela frente, depois que o banco central elevou sua taxa básica de juros ao nível mais alto desde 2007. Powell também deixou claro que o Fed não está considerando cortar juros em 2023.

Este ano, o Fed elevou juros em 4,25 pontos percentuais, incluindo quatro aumentos de 0,75 ponto percentual.