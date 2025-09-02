Invest

Dólar sobe pela 3ª sessão seguida com aumento de percepção de risco sobre economia global

Além do real, outras moedas ao redor do mundo também perderam valor para a divisa americana

(Designed by/Freepik)

(Designed by/Freepik)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17h23.

Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 17h41.

O dólar à vista fechou a sessão desta terça-feira, 2, em alta de 0,64%, a R$ 5,4734 depois de oscilar entre R$ 5,445 e R$ 5,501. O dia foi de perdas não só para real — outras moedas também perderam valor em relação à divisa americana.

“O dólar se apreciou frente praticamente a todas as principais moedas do mundo, refletindo preocupações crescentes com o endividamento de diversos governos dos países avançados, em particular França e Inglaterra”, explica economista sênior do Inter.

O mercado brasileiro acompanhou esse mau-humor externo, e além da alta do dólar, abertura da curva de juros (juros longos subindo em maior intensidade do que os curtos) e queda do Ibovespa.

Aqui no Brasil, o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro aumentou o receio de novas retaliações por parte do governo do presidente americano Donald Trump, elevando a percepção de risco da economia brasileira.

“Apesar do ambiente doméstico não contribuir, os movimentos de hoje são mais frutos do cenário externo adverso, com o real seguindo seus pares emergentes”, afirma Valério.

Principal indicador do dia por aqui, o PIB brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre, acima das projeções, mas abaixo do ritmo de 1,3% registrado no trimestre anterior.

“O resultado reforça a percepção de que a economia brasileira permanece resiliente e coloca em dúvida a velocidade do ciclo de cortes da Selic pelo Banco Central, levando o mercado reduzir as apostas de cortes ainda em 2025”, diz Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.

