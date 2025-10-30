Dólar sobe na esteira de incerteza sobre juros nos EUA

O dólar à vista fechou a sessão desta quinta-feira, 30, em alta de 0,40%, a R$ 5,381, após oscilar entre R$ 5,37 e R$ 5,395.

Um fator que colabora para o fortalecimento da divisa é o tom mais cauteloso de Jerome Powell, presidente do Federa Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos). Nesta quarta-feira, 29, o Fed cortou os juros em 0,25 ponto percentual (p.p.), levando os fed funds para a faixa entre 3,75% e 4%.

Entretanto, o discurso de Powell gerou incertezas no mercado. A autoridade afirmou que o corte dessa reunião foi “uma medida de gestão de risco para aproximar a política monetária de uma postura neutra” e acrescentou: “Não contem com um corte de juros em dezembro.”

As falas fizeram os Índice DXY subir na ocasião — movimento este que se repete nesta quinta, assim como os treasuries.

“Embora o Fed tenha reduzido os fed funds em 0,25 p.p. pela segunda vez consecutiva, o tom do comunicado foi interpretado como mais cauteloso, levando o mercado a reprecificar o ciclo de política monetária e impulsionando os rendimentos dos treasuries, o que reforça a demanda por dólar”, diz Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

A moeda americana também se fortalece na esteira da pausa comercial entre Estados Unidos e China. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quinta, que irá reduzir as tarifas contra a China após uma reunião com o presidente Xi Jinping, em Busan, na Coreia do Sul.

No entanto, segundo Shahini, o mercado reagiu ceticamente ao acordo bilateral, visualizando fragilidade e poucos avanços concretos, o que gerou um movimento de aversão ao risco e, consequentemente, fortalecimento do dólar.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.