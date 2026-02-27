Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Dólar fecha a R$ 5,13 e cai 1% na semana; no mês, recuou 2,3%

No mês, dólar acumula baixa de 6,46%; enfraquecimento da moeda é global

Dólar: queda de mais de 6% no ano (Designed by/Freepik)

Dólar: queda de mais de 6% no ano (Designed by/Freepik)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 17h20.

Última atualização em 27 de fevereiro de 2026 às 17h21.

O dólar ensaiou uma nova recuperação nos negócios desta sexta-feira, 27, mas acabou fechando com uma leve baixa. Esta semana, a moeda americana chegou a patamares que, até então, não se via desde maio de 2024. Na máxima de hoje, a cotação chegou a R$ 5,17, porém não se sustentou nesse patamar por muito tempo.

Ao fim da sessão, o dólar ficou em R$ 5,1340, com uma ligeira queda de 0,1%. Na semana, a última de fevereiro, a moeda recuou 2,3%. No acumulado do ano, a baixa chega a 6,46%.

O enfraquecimento do dólar não ocorre somente no Brasil. A moeda passa por uma fase em que deixa de ser o ativo de proteção favorito dos investidores, o que, por outro lado, favorece o ouro e commodities. O fluxo estrangeiro na bolsa brasileira já ultrapassou os US$ 35 bilhões e a entrada desses recursos no país, assim como em outros países emergentes, aumenta a oferta da moeda, pressionando a cotação para baixo.

O índice DXY, que compara o desempenho do dólar com uma cesta de moedas de países desenvolvidos recuava 0,2%.

Acompanhe tudo sobre:DólarMoedasCâmbio

Mais de Invest

Warner Bros assina acordo de venda com a Paramount, diz agência

Ação da Odontoprev, futura Bradsaúde, sobe quase 30% com reestruturação

Ibovespa tem terceira baixa seguida e perde os 190 mil pontos

Imposto de Renda 2026: empresas devem enviar até hoje comprovantes de rendimentos a contribuintes

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

5 movimentos que estão redefinindo o cargo de CFO

Mundo

Trump diz que avalia uma 'aquisição amigável' de Cuba: 'Poderíamos fazer algo bom'

Future of Money

ETFs de bitcoin recebem US$ 1 bilhão enquanto investidores compram a queda

Negócios

Enchente em Juiz de Fora deixa prejuízo de até R$ 600 mil e força reestruturação de fábrica de meias