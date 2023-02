Depois de demissões e cortes de custos, lucro do Alibaba cresce 69%

Um dos maiores empregadores da China, em 2022 o gigante do e-commerce Alibaba demitiu nada menos que 19 mil pessoas. Também precisou cortar outros custos. Os custos e despesas passaram de 93% da receita para 82% em 2022. Foi esse aperto de cintos que fez a empresa aumentar em 69% seu lucro líquido ao fim do trimestre encerrado em dezembro, para 46,81 bilhões de yuans, ou US$ 6,8 bilhões.

“Durante o último trimestre, continuamos a melhorar a eficiência operacional e a otimização de custos, o que resultou em um crescimento robusto do lucro”, disse Toby Xu, diretor financeiro do Alibaba.

A receita da companhia ficou praticamente estável no período, avançou 2%, somando 247,76 bilhões de yuans. As vendas foram sustentadas pelo mercado internacional, que cresceu 18%, enquanto na China, as vendas ficaram 1% menor que em 2021. O lucro operacional cresceu 396%, para 35,03 milhões de yuans.

“Entregamos um trimestre forte, apesar da demanda mais fraca, cadeia de suprimentos e interrupções logísticas devido ao impacto das mudanças nas medidas da covid-19”, disse Daniel Zhang, presidente do conselho e CEO do Alibaba.