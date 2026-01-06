Invest

Demanda chinesa leva preço do minério ao maior nível em cinco meses

Siderúrgicas chinesas intensificaram a reposição de estoques, mantendo a procura pelo minério

Minério em alta: cenário favorável foi reforçado pela valorização das bolsas asiáticas (Anglo American/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11h15.

O minério de ferro abriu a semana em alta e renovou o maior patamar em mais de cinco meses nesta terça-feira, impulsionado pela demanda firme da China e pelo bom humor nos mercados acionários asiáticos.

Na bolsa de Dalian, na China, o contrato mais negociado para maio avançou 0,69% e fechou a 801 iuanes (US$ 114,77) por tonelada. Durante a sessão, os preços chegaram a tocar 806 iuanes, nível que não era visto desde o fim de julho, refletindo a expectativa de consumo aquecido no principal mercado global da commodity.

O movimento dá continuidade ao desempenho positivo registrado no encerramento de 2025. Com a proximidade do feriado do Ano Novo Lunar, previsto para fevereiro, siderúrgicas chinesas intensificaram a reposição de estoques, mantendo a procura pelo minério em patamares elevados.

Dados do setor indicam que, entre 26 e 31 de dezembro, a taxa de utilização da capacidade subiu tanto nos altos-fornos quanto nos fornos elétricos a arco, sinalizando maior ritmo de produção e, consequentemente, maior necessidade de matéria-prima.

O cenário favorável foi reforçado pela valorização das bolsas asiáticas. Os mercados chineses avançaram e atingiram níveis não vistos em mais de uma década, puxados principalmente pelos papéis ligados a metais não ferrosos e ao setor financeiro.

Em Hong Kong, o pregão também foi de alta, em um ambiente de otimismo que se manteve após o período de festas.

Outros insumos usados na fabricação de aço tiveram comportamento misto. Na Bolsa de Dalian, os contratos de carvão metalúrgico e de coque recuaram levemente. Entre os produtos siderúrgicos, o vergalhão registrou pequena queda, enquanto a bobina laminada a quente, o fio-máquina e o aço inoxidável encerraram o dia em alta, acompanhando a melhora do sentimento do mercado.

*com agências internacionais

Acompanhe tudo sobre:Minério de ferroVale

