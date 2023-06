Com demanda alta, Petrobras levanta US$ 1,25 bilhão com emissão de dívida

A Petrobras levantou US$ 1,25 bilhão com a emissão de dívida no exterior realizada nesta segunda-feira, 26. O objetivo da estatal era levantar US$ 1 bilhão, mas a alta demanda ajudou a impulsionar a captação e melhorar as condições.

A empresa conseguiu precificar a operação em 6,625% ao ano, abaixo dos 7% previstos inicialmente, como antecipado pela EXAME Invest. O vencimento dos bonds é 2033.

Rating

A Fitch Ratings fixou em BB- o rating da Petrobras Global Finance, subsidiária pela qual a petroleira fez a emissão. A emissão, observa a agência de classificação de risco, teve como destino para débitos preexistentes e para projetos corporativos.

A operação foi conduzida pelo BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS.