Clube recebe Welliam Wang, da AZ: ações de e-commerce ainda estão caras

Alta de juros, inflação e aumento da concorrência têm cobrado um preço caro das principais varejistas de e-commerce do país. A Magazine Luiza, uma das maiores representantes do setor, perdeu mais de 100 bilhões de reais de valor de mercado desde o ano passado, enquanto as ações da Via (VIIA3) e Americanas (AMER3) acumulam queda de mais de 50% no período.

Apesar de toda a desvalorização, Welliam Wang, head de renda variável da AZ Quest, acredita que os papéis do setor ainda estão caros. “Estamos bastante pessimistas com o e-commerce”, disse Wang em sua participação especial no 20ª episódio do Clube, videocast da EXAME Invest.

Aprenda como encontrar os melhores fundos de investimento neste curso completo da EXAME.

“As empresas ainda estão muito caras. A Via era negociada a 10x o lucro. Essas empresas sempre foram negociadas a múltiplos baixos porque tinham uma ciclicidade gigantesca. Agora o ciclo está mais negativo para o consumo, então as vendas despencam e elas continuam com essa ciclicidade toda”, afirmou.

Wang espera que a Magazine Luiza apresente queda de 20% em vendas nas mesmas lojas no quarto trimestre. “Isso começa a colocar em cheque a vantagem competitiva, que era a omnicanalidade. Qual é a lógica de ir na loja física para comprar uma geladeira que será entregue na sua casa? Haverá questionamento sobre as lojas físicas, que podem virar um legado assim como tem sido as agências para os bancos convencionais"

O head da AZ Quest também ressalta a força de competidores internacionais como ameaça às varejistas brasileiras. “A Amazon não é um dos players mais relevantes do Brasil, mas tem dinheiro para queimar por muito tempo. Ela tem 10 centros de distribuição no país e deve continuar expandindo”, disse.

A mais prejudicada pelo aumento da concorrência, segundo Wang, deve ser a Via. Precisa de dinheiro para entrar nesse mercado e quem não tem nesse momento é a Via. Está todo mundo capitalizado e a Via não tem balanço suficiente para fazer investimentos necessários e subsídios ao mercado. Então, ela vai perder relevância ao longo do tempo.”

Para Wang, por sinal, a empresa que deve sair vencedora nessa disputa não é estrangeira: a argentina Mercado Livre. “O maior indicador de robustez de uma plataforma de e-commerce é o tráfego orgânico. A Amazon é tão forte nos Estados Unidos que compete em anúncios com Google e Facebook. No Brasil, é o Mercado Livre que pode cobrar por tráfego orgânico.”

Assista ao Clube e saiba mais sobre as teses da AZ. O videocast semanal é apresentado por Daniel Cunha, da área de Sales do BTG Pactual, e Bruno Lima, head de análise de ações do BTG Pactual digital.