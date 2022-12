Cinco assuntos quentes para o Brasil nesta semana

Câmara tenta votar PEC da transição, às vésperas do início do recesso, e STF deve finalizar o julgamento do orçamento secreto após aprovação de projeto sobre emendas. Mercado ainda monitora IPCA-15, que deve desacelerar em 12 meses, e dados nos EUA em meio a receios sobre a economia global acirrados pelo tom duro de Fed e BCE.

PEC na Câmara

A votação da PEC da Transição no plenário da Câmara ficou para terça-feira, dia 20, às vésperas do recesso parlamentar na Câmara e no Senado, que começa após 22 de dezembro. O PT insiste em manter o valor de R$ 145 bilhões para a expansão do teto de gastos por dois anos, como foi aprovado no Senado. Partidos de centro e do centrão, porém, querem reduzir o valor extrateto e que a PEC vigore apenas em 2023, segundo os jornais. O projeto que altera a lei das estatais ainda não foi apreciado pelo Senado. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, disse ser “muito difícil” votar alterações na lei em 2022.

Brasília em Off: A decantação do discurso de Haddad

Orçamento secreto

O STF deve encerrar na segunda-feira o julgamento sobre a constitucionalidade do chamado “orçamento secreto”. O placar está em 5 a 4 pelo entendimento de que o mecanismo é inconstitucional e faltam dois votos, dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O Congresso aprovou nesta sexta-feira uma resolução com mudanças nas regras. A expectativa de parlamentares era de que a aprovação do projeto poderia convencer o STF a não vetar o orçamento secreto, segundo o Globo.

IPCA-15

Agenda econômica brasileira na penúltima semana do ano é estreita, mas traz um dado com potencial para influenciar os juros futuros, que é o IPCA-15 de dezembro. A estimativa para o índice, que sai na sexta-feira, é de 0,50%, praticamente inalterado sobre novembro, mas com nova desaceleração no dado anual, para 5,88%. “Alimentação, transportes e vestuário devem liderar a alta de preços no mês”, diz Adriana Dupita, economista da Bloomberg Economics. Expectativas da pesquisa Focus e contas externas também estão no radar.

EUA, PBoC e BOJ

Os mercados globais começam a desacelerar o ritmo para as festas de fim de ano na próxima semana. Após discurso hawkish do Fed e BCE ampliar riscos de recessão, EUA divulgam na semana revisão do PIB e o deflator PCE. Bancos centrais da China e Japão decidem sobre juros na semana. Os líderes da China devem encerrar sua conferência anual de planejamento econômico. França e Argentina disputam a final da Copa neste domingo.

Eletrobras e Vale

A administração da Eletrobras vai propor aos acionistas um aumento de mais de 130% na remuneração dos diretores e conselheiros em relação ao aprovado em abril deste ano. A AGE da Eletrobras está marcada para a próxima quinta-feira. Um dia antes, a Vale reúne acionistas em Assembleia para discutir reforma do estatuto social. Também na quinta, a B3 realiza leilão para privatização da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas).