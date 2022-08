Cinco assuntos quentes para o Brasil nesta semana

Por Josue Leonel (Bloomberg)

Mercado acompanha fala de Jerome Powell em Jackson Hole na próxima semana em meio a apostas em um Fed agressivo. No Brasil, juros reagem ao IPCA-15, que deve mostrar deflação. Campanha eleitoral esquenta com entrevistas dos candidatos na Globo e início dos programas em rádio e TV. Veja os destaques:

Jackson Hole

Os investidores monitoram o simpósio anual do Fed em Jackson Hole, Wyoming, entre os dias 25 e 27 de agosto, para obter mais pistas sobre o caminho da política monetária americana. O presidente Jerome Powell falará no encontro na sexta-feira e pode reiterar mensagem hawkish, dizem as economistas Yelena Shulyatyeva and Eliza Winger, da Bloomberg Economics. Além de eventuais sinalizações do BC americano, mercados ainda poderão reagir a dados como o deflator PCE, PIB do 2º trimestre e pedidos de bens duráveis. Fora dos EUA, ata do BCE e dado de lucros industriais da China são destaques.

Deflação

O IBGE divulga na quarta-feira o IPCA-15 de agosto, que pode mostrar novo resultado negativo. “Os efeitos residuais dos cortes de impostos e as novas quedas de preço de combustíveis devem manter a deflação na leitura parcial de agosto. Apesar da deflação no índice geral, as medidas de núcleo e difusão devem seguir indicando uma inflação subjacente bastante elevada”, diz a economista Adriana Dupita, da Bloomberg Economics. Um dia antes, sai o IPC-S da 3ª quadrissemana do mês. Mercado monitora na segunda-feira as expectativas de inflação na pesquisa Focus, enquanto a curva de juros precifica fim do ciclo monetário. Confiança do consumidor sai na quinta-feira e contas externas, na sexta. Também na sexta, a Aneel divulga bandeira tarifária para setembro.

Candidatos na TV

A campanha eleitoral, que começou oficialmente na última terça-feira, esquenta na semana com entrevistas dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas na TV Globo e com o início do horário eleitoral no rádio e TV. O presidente Jair Bolsonaro falará ao Jornal Nacional às 20:30 da próxima segunda-feira. Em seguida, serão entrevistados Ciro Gomes, na terça, Luiz Inácio Lula da Silva, na quinta, e Simone Tebet, na sexta. A propaganda dos candidatos em rádio e TV começará na sexta-feira. Segundo o TSE, Lula terá o maior tempo, de 3 minutos e 39 segundos, enquanto Bolsonaro terá 2 minutos e 38 segundos.

Pesquisas eleitorais

A pesquisa BTG/FSB deve ser divulgada na próxima segunda-feira. A última sondagem do instituto, divulgada no dia 15, apontou Lula com 45% das intenções de voto, ante 34% de Bolsonaro. Os últimos números do Datafolha mostraram encolhimento da diferença entre os dois candidatos líderes, mas ainda com o petista significativamente à frente e com chances de vencer no 1º turno. O presidente Bolsonaro marcou jantar com empresários em São Paulo, no dia 23 de agosto, segundo o Globo.

Oi, gás e pré-sal

O fim da safra de balanços do 2º trimestre e o início oficial da campanha para a eleição presidencial podem ter aliviado o calendário corporativo, mas ainda deixaram a janela aberta para muitos negócios, como o leilão de venda de torres de telefonia fixa da Oi, na segunda-feira. No dia 24, a Vibra promove audiência pública sobre a venda da Companhia de Gás do Espírito Santo, da qual ela detém 49% das ordinárias. No mesmo dia, termina o prazo para entrega de documentos para participação das empresas interessadas no primeiro leilão de pré-sal pela oferta permanente.