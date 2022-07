Cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

Os mercados reagem na próxima quinta-feira ao Banco Central Europeu, que deve elevar sua taxa de juros a menos de uma semana da decisão do Fed. Balanços do Goldman Sachs e Bank of America movimentam as bolsas nos EUA. No Brasil, a Petrobras, assim como a Vale, divulga relatório de produção em meio a pressões para a estatal cortar preços. IGP-10 mostra ritmo da inflação e câmbio segue sem rolagem de swaps. Congresso entra em recesso.

BCE e balanços

O BCE deve aumentar sua taxas pela primeira vez em mais de uma década na reunião de 21 de julho. Após a reunião, a presidente Christine Lagarde falará sobre a taxa de juros e também sobre uma nova ferramenta para combater os spreads de rendimento entre as nações europeias. Os mercados estão precificando uma elevação de 25 pontos-base, que manteria a zona do euro com taxas negativas, diante do aumento da inflação. O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, fala no dia 19. Temporada de balanços prossegue com Goldman Sachs, Bank of America, Netflix e Tesla.

Vale e Petrobras

A temporada de resultados do 2º trimestre tem início nos próximos dias com os números de produção e vendas de Vale, dia 19, e Petrobras, dia 21, além dos resultados da Weg, dia 20. Vale e Petrobras divulgam os balanços completos do trimestre na semana seguinte, ambas no dia 28 de julho. Petrobras segue no processo de escolha do novo CEO com reunião do conselho no próximo dia 18.

Inflação

O mercado deverá avaliar números parciais da inflação de julho na próxima semana, que podem dar indicações sobre se a tendência de deflação no mês vai se confirmar. Analistas avaliam que este mês deverá fechar com inflação negativa diante dos efeitos da queda das commodities e corte dos impostos sobre combustíveis. A FGV divulga na segunda-feira o resultado de julho do IGP-10, que mede os preços em um mês, mas apenas até o dia 10 de cada mês. Saem ainda na próxima semana o IPC-S e o IPC-Fipe da 2ª quadrissemana de julho.

Swaps cambiais

O BC segue sem divulgar o início da próxima rolagem de swaps, de setembro. A rolagem anterior, dos vencimentos de 1 de agosto, se encerrou na terça-feira passada, dia 5 de julho. Essa renovação de swaps havia se iniciado em 3 de junho, apenas um dia depois de o BC encerrar a rolagem dos contratos com vencimento em julho. Enquanto no Brasil o BC evita atuações no mercado mesmo com o câmbio pressionado nas últimas semanas, o Chile anunciou uma intervenção de US$ 25 bilhões, entre 18 de julho a 30 de setembro, para defender o peso, que lidera os ganhos entre as divisas emergentes nesta sexta.

Recesso parlamentar

Após a aprovação da PEC dos benefícios nesta semana, a Câmara e o Senado entram em recesso e só voltam às atividades no início de agosto. Mesmo sem votações no Congresso, o cenário político deve seguir evoluindo com a divulgação das pesquisas eleitorais, que seguiram nas últimas semanas indicando liderança do ex-presidente Lula sobre Jair Bolsonaro. O atual presidente tenta melhorar sua popularidade com o início do pagamento dos benefícios sociais adicionais, mas que só deve começar em agosto.