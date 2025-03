CCR (CCRO3) passará a se chamar Motiva com novo ticker na B3

O Grupo CCR anunciou que levará à Assembleia Geral de Acionistas, no próximo dia 23, uma proposta de alteração da sua razão social. A mudança visa adequar o nome da companhia à sua nova realidade, que vai além das rodovias e inclui áreas como mobilidade urbana e aeroportos. Caso aprovado, o nome passará a ser Motiva. A companhia também mudará seu ticker na B3, embora o novo código ainda não tenha sido divulgado.

A decisão de adotar o nome "Motiva" é resultado de um extenso estudo realizado por consultorias especializadas de renome nacional e internacional. O nome deriva do latim "motivus", que significa "aquilo que move" ou "o que causa movimento", conceito que se alinha com o universo da mobilidade.

Segundo a empresa, a nova denominação reflete a evolução da companhia, que atualmente atua em diferentes segmentos de transporte, como trens, metrôs, VLT (Veículos Leves sobre Trilhos) e aeroportos. "O acrônimo "CCR" já não representa adequadamente o portfólio de negócios da empresa."

A proposta ainda inclui uma nova identidade visual, que será aplicada em todas as empresas do grupo, que hoje operam com nomes distintos. O novo nome, juntamente com a nova marca, será implementado de forma gradual ao longo dos próximos dois anos. Caso os acionistas aprovem as alterações na assembleia, as mudanças entram em vigor a partir do dia seguinte.