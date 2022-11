Carrefour (CRFB3): ações sobem após anúncio de abertura de lojas

As ações do Carrefour (CRFB3) avançam mais de 3% nesta terça-feira, 8. A forte valorização ocorre após a companhia ter anunciado minutos antes do pregão sua projeção de ter 470 lojas cash & carry (Atacarejo) até 2026 -- 200 a mais do que neste ano. A categoria é liderada dentro do grupo pela marca Atacadão.

O crescimento, segundo o Carrefour, irá incluir 70 conversões de lojas do Grupo BIG (com aquisição concluída em julho), 20 lojas Maxxi restantes, e uma abertura média de 25 lojas por ano até o final de 2026. O plano representa uma aceleração em relação à expansão orgânica média 20 novas lojas por ano desde 2018.

A frente de cash & carry é a principal fonte de receita da companhia, que ainda se divide entre as áreas de varejo e do Banco Carrefour. No seugndo trimestre, as vendas brutas com cash & carry foram de R$ 19,7 bilhões, 27,6% acima do registrado no mesmo período do ano passado.

O Carrefour deve dar mais detalhes sobre os planos de crescimento no resultado do terceiro trimestre, previsto para esta quarta-feira, 9, e na teleconferência com investidores, que será realizada no dia seguinte às 10h.

