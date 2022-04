Camil: como a recompra de ações pode beneficiar o acionista

A Camil (CAML3) aprovou um plano de recompra de até 10 milhões de ações, que pode movimentar R$ 96,5 milhões, considerando a cotação do último fechamento. O objetivo da operação, segundo fato relevante divulgado pela empresa, é cancelá-las, mantê-las em tesouraria ou aliená-las "de modo a maximizar a alocação de capital e geração de valor". A empresa ainda informou que, paralelamente à operação, irá cancelar o saldo de ações em tesouraria quando o total atingir 10 milhões de ações.

"Isso beneficia o acionista com a recompra, que é uma distribuição de capital para o acionista. Mas o cancelamento das ações também reduz a base de ações total da companhia e aumenta a participação que o acionista tem por ação. Futuramente [o cancelamento] também poderá aumentar o dividendo e o lucro por ação", explicou Fernando Mollo, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta sexta-feira, 1 de abril. "É um movimento positivo para o acionista."

